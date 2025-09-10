Poljska nije predstavila dokaze da dronovi oboreni na njenoj teritoriji potiču iz Rusije, saopštio je za otpravnik poslova u ambasadi Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš.

Istovremeno, diplomata je istakao da u aktuelnoj situaciji ne treba očekivati da će konkretni dokazi biti predstavljeni, jer iskustvo prethodnih sličnih slučajeva pokazuje da se ne treba nadati da će Poljaci to učiniti. Ruski otpravnik poslova je potvrdio da je pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Poljske u vezi sa izveštajima o dronovima. Prema njegovim rečima, tokom svim incidenata jedini objekat čije je poreklo potvrđeno bila ukrajinska raketa. On je takođe