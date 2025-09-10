Šta je Član 4 NATO saveza? Do sada je aktiviran manje od 10 puta, Poljska traži hitnu reakciju zbog ruskih dronova: Ovo su 3 ključna cilja

Blic pre 13 minuta
Šta je Član 4 NATO saveza? Do sada je aktiviran manje od 10 puta, Poljska traži hitnu reakciju zbog ruskih dronova: Ovo su 3…

Poljska je zatražila aktiviranje Člana 4 NATO saveza, nakon što su ruski dronovi povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu. Ova odredba ne znači automatsku vojnu akciju, ali predstavlja važan političko-bezbednosni signal unutar Alijanse.

Član 4 NATO predviđa da će se saveznici konsultovati kad god neka članica smatra da je ugrožena njena teritorijalna celovitost, politička nezavisnost ili bezbednost. Drugim rečima, on služi kao mehanizam za zajedničko razmatranje pretnji i donošenje odluka o eventualnim merama. Za razliku od Člana 5, koji obavezuje sve saveznike da odgovore na oružani napad na jednu od članica, Član 4 ne podrazumeva obavezno vojno delovanje. Umesto toga, on otvara prostor za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Aktiviran član 4 NATO Poljska zatražila konsultacije zbog ulaska dronova

Aktiviran član 4 NATO Poljska zatražila konsultacije zbog ulaska dronova

Dnevnik pre 1 sat
Rute o ruskim dronovima: Poljski vazdušni prostor uspešno su branili avioni NATO-a

Rute o ruskim dronovima: Poljski vazdušni prostor uspešno su branili avioni NATO-a

Politika pre 59 minuta
Šlapka: Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4

Šlapka: Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4

RTV pre 1 sat
Počelo je: Tramp se oglasio povodom situacije sa dronovima u Poljskoj

Počelo je: Tramp se oglasio povodom situacije sa dronovima u Poljskoj

Sputnik pre 1 sat
Zelenski: Kršenje poljskog vazdušnog prostora je opasan presedan

Zelenski: Kršenje poljskog vazdušnog prostora je opasan presedan

B92 pre 2 sata
Rusko Ministarstvo odbrane: nismo planirali da ciljamo Poljsku

Rusko Ministarstvo odbrane: nismo planirali da ciljamo Poljsku

Politika pre 1 sat
Moskva: Nije bilo namere da se napadnu ciljevi na poljskoj teritoriji

Moskva: Nije bilo namere da se napadnu ciljevi na poljskoj teritoriji

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Ruski dronovi u Poljskoj: Generalni sekretar UN vidi stvarni rizik od širenja ukrajinskog rata

Ruski dronovi u Poljskoj: Generalni sekretar UN vidi stvarni rizik od širenja ukrajinskog rata

Danas pre 29 minuta
"Uspećemo!" Govor Lekornija tokom preuzimanja dužnosti trajao samo 2 minuta i 48 sekundi

"Uspećemo!" Govor Lekornija tokom preuzimanja dužnosti trajao samo 2 minuta i 48 sekundi

Blic pre 48 minuta
Meta izraela bilo Ministarstvo odbrane: Najmanje devet ljudi poginulo, a 118 ranjeno u napadu na Jemen

Meta izraela bilo Ministarstvo odbrane: Najmanje devet ljudi poginulo, a 118 ranjeno u napadu na Jemen

Blic pre 3 minuta
Paketi droge plutali Tihim okeanom: Policija Salvadora zaplenila 1,4 tone kokaina (foto)

Paketi droge plutali Tihim okeanom: Policija Salvadora zaplenila 1,4 tone kokaina (foto)

Blic pre 3 minuta
Blizu 500 ljudi uhapšeno na velikim protestima u Francuskoj

Blizu 500 ljudi uhapšeno na velikim protestima u Francuskoj

Danas pre 44 minuta