Šta je Član 4 NATO saveza? Do sada je aktiviran manje od 10 puta, Poljska traži hitnu reakciju zbog ruskih dronova: Ovo su 3 ključna cilja

Poljska je zatražila aktiviranje Člana 4 NATO saveza, nakon što su ruski dronovi povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu. Ova odredba ne znači automatsku vojnu akciju, ali predstavlja važan političko-bezbednosni signal unutar Alijanse.

Član 4 NATO predviđa da će se saveznici konsultovati kad god neka članica smatra da je ugrožena njena teritorijalna celovitost, politička nezavisnost ili bezbednost. Drugim rečima, on služi kao mehanizam za zajedničko razmatranje pretnji i donošenje odluka o eventualnim merama. Za razliku od Člana 5, koji obavezuje sve saveznike da odgovore na oružani napad na jednu od članica, Član 4 ne podrazumeva obavezno vojno delovanje. Umesto toga, on otvara prostor za