Aktiviran član 4 NATO Poljska zatražila konsultacije zbog ulaska dronova

Dnevnik pre 7 minuta
Aktiviran član 4 NATO Poljska zatražila konsultacije zbog ulaska dronova

VARŠAVA: Portparol poljske vlade Adam Šlapka izjavio je danas da je na zahtev Poljske aktiviran član 4 Severnoatlantskog ugovora i da su konsultacije na osnovu tog člana održane, nakon što su, kako tvrdi Varšava, ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor.

On je naveo na platformi X, da je poljski premijer Donald Tusk ranije saopštio da je podnet zvaničan zahtev za konsultacije sa saveznicima. Član 4 glasi da će se strane međusobno konsultovati kada god, po mišljenju bilo koje od njih, bude ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost bilo koje od zemalja članica NATO. Član 4 je odvojen od člana 5, koji je podrazumeva da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Ovaj član je aktiviran
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Šlapka: Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4

Šlapka: Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4

RTV pre 27 minuta
Počelo je: Tramp se oglasio povodom situacije sa dronovima u Poljskoj

Počelo je: Tramp se oglasio povodom situacije sa dronovima u Poljskoj

Sputnik pre 22 minuta
Zelenski: Kršenje poljskog vazdušnog prostora je opasan presedan

Zelenski: Kršenje poljskog vazdušnog prostora je opasan presedan

B92 pre 1 sat
Rusko Ministarstvo odbrane: nismo planirali da ciljamo Poljsku

Rusko Ministarstvo odbrane: nismo planirali da ciljamo Poljsku

Politika pre 22 minuta
Moskva: Nije bilo namere da se napadnu ciljevi na poljskoj teritoriji

Moskva: Nije bilo namere da se napadnu ciljevi na poljskoj teritoriji

N1 Info pre 1 sat
Incident s dronovima u Poljskoj ne preti direktnim sukobom Rusije i NATO-a

Incident s dronovima u Poljskoj ne preti direktnim sukobom Rusije i NATO-a

Sputnik pre 1 sat
Moskva optužila Varšavu za preterivanje radi zaoštravanja sukoba u Ukrajini

Moskva optužila Varšavu za preterivanje radi zaoštravanja sukoba u Ukrajini

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOVaršavaPoljska

Svet, najnovije vesti »

„Makron se igrao s vatrom, a sada kuća gori“: Analiza političke krize u Francuskoj

„Makron se igrao s vatrom, a sada kuća gori“: Analiza političke krize u Francuskoj

Danas pre 12 minuta
Poljski šef diplomatije: Putin se ruga mirovnim naporima Trampa

Poljski šef diplomatije: Putin se ruga mirovnim naporima Trampa

Danas pre 1 sat
EU odbacila Trampov zahtev da uvede carine Indiji i Kini

EU odbacila Trampov zahtev da uvede carine Indiji i Kini

Danas pre 22 minuta
Različite reakcije iz sveta na dešavanja u Nepalu: Da li je u toku "obojena revolucija" ili spontana pobuna?

Različite reakcije iz sveta na dešavanja u Nepalu: Da li je u toku "obojena revolucija" ili spontana pobuna?

Euronews pre 12 minuta
"Ne,: Viktore..." Orbanov komentar na dramu u Poljskoj šokirao sve, a onda je stigao žestok odgovor

"Ne,: Viktore..." Orbanov komentar na dramu u Poljskoj šokirao sve, a onda je stigao žestok odgovor

Blic pre 17 minuta