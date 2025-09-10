Ukupno 16 dronova pronađeno na teritoriji Poljske FOTO

Ukupno 16 ruskih dronova pronađeno je na poljskoj teritoriji do večernjih sati 10. septembra, preneo je poljski portal RMF24.

Jedan od 16 dronova pao je na teren jedinice Teritorijalne odbrane u Nove Mjasto nad Pilicom, blizu Varšave. Ostaci nisu prouzrokovali nikakvu štetu i, prema prvim izveštajima, nisu bili opremljeni eksplozivom. Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je pronađena još jedna lokacija – u Čižovu, gde su ostaci drona pronađeni na polju. Ponovo nije pričinjena nikakva šteta. Ostaci drona pronađeni su i u Bihavki Tšeći blizu Lublina, gde su otpadni ostaci