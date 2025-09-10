Nato primenio Član 4: Hitan sastanak zbog Poljske i dronova

Nato primenio Član 4: Hitan sastanak zbog Poljske i dronova

Otpravnik poslova u ambasadi Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš naveo je da su dronovi doleteli iz pravca Ukrajine.

Severnoatlantska alijansa sprovodi sveobuhvatnu procenu incidenta sa dronovima na nebu iznad Poljske, na osnovu Člana 4 Vašingtonskog sporazuma, rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute. "Severnoatlantski savet se sastao jutros kako bi razgovarao o situaciji u kontekstu konsultacija, koje je Poljska zahtevala, prema Članu 4 Vašingtonskog sporazuma. Sveobuhvatna procena incidenta je u toku", rekao je Rute. Prema njegovim rečima, NATO je procenio da povređivanje
Šta je Član 4 Nato saveza? Do sada je aktiviran manje od 10 puta, Poljska traži hitnu reakciju zbog ruskih dronova: Ovo su 3 ključna cilja

Aktiviran član 4 NATO Poljska zatražila konsultacije zbog ulaska dronova

Rute o ruskim dronovima: Poljski vazdušni prostor uspešno su branili avioni NATO-a

Šlapka: Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4

Počelo je: Tramp se oglasio povodom situacije sa dronovima u Poljskoj

Zelenski: Kršenje poljskog vazdušnog prostora je opasan presedan

Rusko Ministarstvo odbrane: nismo planirali da ciljamo Poljsku

Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Objavljen snimak hapšenja navodnog atentatora na Kirka: Policija mu stavlja lisice na ruke, on im govori da ga upucaju (video)

Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Kirk je govorio i samo se začuo glasan prasak, nakon toga je nastao haos (video)

Uživo upucan Trampov bliski saradnik Objavljen snimak na kom se vidi kako metak pogađa Čarlija Kirka (video)

