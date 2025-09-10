Nato primenio Član 4: Hitan sastanak zbog Poljske i dronova

Otpravnik poslova u ambasadi Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš naveo je da su dronovi doleteli iz pravca Ukrajine.

Severnoatlantska alijansa sprovodi sveobuhvatnu procenu incidenta sa dronovima na nebu iznad Poljske, na osnovu Člana 4 Vašingtonskog sporazuma, rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute. "Severnoatlantski savet se sastao jutros kako bi razgovarao o situaciji u kontekstu konsultacija, koje je Poljska zahtevala, prema Članu 4 Vašingtonskog sporazuma. Sveobuhvatna procena incidenta je u toku", rekao je Rute. Prema njegovim rečima, NATO je procenio da povređivanje