Bogatić: Milićević otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona, dijaspore

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević otvorio je u Bogatiću ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona i dijaspore, na kome učestvuje više od 250 mladih učesnika, saopštio je kabinet ministra.

Uz zahvalnost predsedniku opštine Bogatić Milanu Damnjanoviću i predsedniku odbora za bratimljenje iz grada Dreuks u Francuskoj Ratku Klisuri, ministar Milićević je istakao da je Srbija oduvek bila i da će uvek biti matica svim Srbima, bez obzira gde živeli. "Ovo nije samo jedan kamp, ovo je poruka da Srbija nikada neće dozvoliti da se izgubi nit koja povezuje naš narod. Srbija je kuća svih Srba, Srbija voli svoju decu i Srbija će uvek brinuti o njima", poručio je