Bogatić: Milićević otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona, dijaspore

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bogatić: Milićević otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona, dijaspore

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević otvorio je u Bogatiću ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona i dijaspore, na kome učestvuje više od 250 mladih učesnika, saopštio je kabinet ministra.

Uz zahvalnost predsedniku opštine Bogatić Milanu Damnjanoviću i predsedniku odbora za bratimljenje iz grada Dreuks u Francuskoj Ratku Klisuri, ministar Milićević je istakao da je Srbija oduvek bila i da će uvek biti matica svim Srbima, bez obzira gde živeli. "Ovo nije samo jedan kamp, ovo je poruka da Srbija nikada neće dozvoliti da se izgubi nit koja povezuje naš narod. Srbija je kuća svih Srba, Srbija voli svoju decu i Srbija će uvek brinuti o njima", poručio je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

RTK pre 14 minuta
"Srbija je kuća svih Srba": Milićević u Bogatiću otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona

"Srbija je kuća svih Srba": Milićević u Bogatiću otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona

Blic pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FrancuskaBogatićDjordje milicevic

Društvo, najnovije vesti »

Studenti i građani protestovali ispred Skupštine Niša zbog uvreda odbornika SNS

Studenti i građani protestovali ispred Skupštine Niša zbog uvreda odbornika SNS

Danas pre 59 minuta
Vlast ukida Udarnu grupu

Vlast ukida Udarnu grupu

Radar pre 54 minuta
Probudilo se poverenje i zajedništvo

Probudilo se poverenje i zajedništvo

Radar pre 54 minuta
10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

RTK pre 14 minuta
(SPISAK) Preko šeststo lekara potpisalo otvoreno pismo u kojem je analiziran psihološki profil nasilnih policijskih službenika…

(SPISAK) Preko šeststo lekara potpisalo otvoreno pismo u kojem je analiziran psihološki profil nasilnih policijskih službenika

Danas pre 59 minuta