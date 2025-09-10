10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

Topola je i ove godine domaćin jedinstvenog susreta mladih iz dijaspore i regiona – kampa “Ja sam Srbija“.

Ovaj događaj posvećen je očuvanju jezika, kulture i tradicije, a okupio je mlade čiji su koreni iz Srbije. Kulturno-obrazovni kamp na kome učestvuje 155 mališana srpskog porekla iz dijaspore i regiona otvorio je ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, naglašavajući na svečanosti značaj zajedništva i jačanja veza sa našim sunarodnicima širom