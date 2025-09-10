10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

RTK pre 4 sati
10 minuta: Topola domaćin kampa „Ja sam Srbija“ za mlade iz dijaspore

Topola je i ove godine domaćin jedinstvenog susreta mladih iz dijaspore i regiona – kampa “Ja sam Srbija“.

Ovaj događaj posvećen je očuvanju jezika, kulture i tradicije, a okupio je mlade čiji su koreni iz Srbije. Kulturno-obrazovni kamp na kome učestvuje 155 mališana srpskog porekla iz dijaspore i regiona otvorio je ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, naglašavajući na svečanosti značaj zajedništva i jačanja veza sa našim sunarodnicima širom
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

"Srbija je kuća svih Srba": Milićević u Bogatiću otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona

"Srbija je kuća svih Srba": Milićević u Bogatiću otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona

Blic pre 5 sati
Bogatić: Milićević otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona, dijaspore

Bogatić: Milićević otvorio ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz regiona, dijaspore

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Topola

Društvo, najnovije vesti »

Ako Srbi odu s Eurovizije…

Ako Srbi odu s Eurovizije…

Velike priče pre 18 minuta
Kraj za SAJ

Kraj za SAJ

Velike priče pre 13 minuta
Ne pitajte zašto je to neko uradio

Ne pitajte zašto je to neko uradio

Velike priče pre 28 minuta
(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Blic pre 18 minuta
(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Blic pre 13 minuta