Gde su Karleuša i Ceca na proslavi Saše Matića? Estrada na Tarinom 18. rođendanu, a najveće zvezde izostale!

Alo pre 46 minuta
Svi se pitaju...

Na proslavi 18. rođendana Tare Matić, ćerke Saše Matića, atmosfera je prava estradna atrakcija. Okupljeno je mnoštvo poznatih lica sa domaće muzičke scene, a među njima su se našle brojne pevačice sa kojima je Saša Matić ostvario zapažene duete. Uprkos bogatoj listi gostiju, svi se pitaju gde su Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša, dve najveće zvezde estrade koje do sada nisu viđene na slavlju. Foto: Ataimages Prisutni gosti i mediji odmah su počeli da spekulišu o
Jelena Karleuša Ceca Ražnatović Saša Matić

