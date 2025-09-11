Nova runda dijaloga Beograda i Prištine: U Briselu je predvodi Petar Petković

Nova runda dijaloga Beograda i Prištine: U Briselu je predvodi Petar Petković

Delegacija Beograda predvođena direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem doputovala je večeras u Brisel, gde će u ćetvrtak, 11. septembra ujutru učestvovati u novoj rundi dijaloga sa Prištinom koji se vodi pod posredstvom EU.

Petković je ranije, više puta isticao, Beograd će u okviru dijaloga insistirati na formiranju Zajednice srpskih opština i deeskalaciji situacije na terenu. Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi svega dva dana pred početak predizborne kampanje za lokalne izbore u AP Kosovu i Metohiji. Poslednja runda dijaloga održana je 10 juna u Briselu, a Petković je tada rekao da je tokom sastanak govorio o teroru premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija
