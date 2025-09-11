Kancelarija za KiM: Sutra nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas pre 9 sati  |  N1
Kancelarija za KiM: Sutra nova runda pregovora Beograda i Prištine
„Delegacija Beograda predvodjena direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem doputovala je večeras u Brisel, gde će sutra ujutru učestvovati u novoj rundi dijaloga sa Prištinom koji se vodi pod posredstvom EU“, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Beograd će u okviru dijaloga insistirati na formiranju ZSO i deeskalaciji situacije na terenu, naveo je Petar Petković, prenosi N1. Do nove runde
