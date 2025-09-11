Ubica čarlija kirka i dalje na slobodi! Amerika u šoku: I drugi osumnjičeni pušten iz pritvora, još je misterija ko je Trampovog saradnika brutalno likvidirao metkom u vrat

Čarli Kirk (Charlie Kirk), blizak saradnik Donalda Trampa ubijen je juče tokom svoje turneje "American Comeback" na Univerzitetu Juta Vali. Dvojica osumnjičenih su uhapšena, a zatim odmah i puštena. Amerika je u strahu zbog političkog ubistva i svi se pitaju da li je ubica profesionalac ako je jednim metkom precizno uspeo da ga usmrti.

Čarli Kirk (31) upucan je u vrat, dok je sedeo i držao govor. Dvojica osumnjičenih su uhapšena, a zatim odmah i puštena, uključujući i muškarca koji je, kako navodi BBC, uhapšen zbog onemogućavanja sprovođenja pravde. Nije jasno u ovom trenutku jesu li imali ikakve veze s napadom. Međutim, kako izveštava BBC, čini se da je u trenutku neviđeni lov na čoveka i policija ide bukvalno vrata do vrata. Kampus je potpuno blokiran, a teško naoružana policija intenzivno
