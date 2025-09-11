Ministarka: Većina poštuje ograničenje cena, inspekcije na terenu

Ministarka: Većina poštuje ograničenje cena, inspekcije na terenu
Bujanovac, 11. septembar 2025. Većina trgovinskih lanaca poštuje meru ograničenih marži koja je stupila na snagu 1. septembra, izjavila je u četvrtak ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Ona je za Tanjug izjavila da je u prvoj dekadi septembra, od kada je počela da se primenjuje uredba, inspekcijama utvrđeno da najveći broj trgovaca koji su obuhvaćeni merom je i poštuju i to u smislu dostavljanja cenovnika, korigovanja cena, odnosno usklađivanja sa onim maržama
