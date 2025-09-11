Kosovska policija zatvara Poštu Srbije u Gračanici

Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor trzišta i Pošte Kosova, u pratnji Kosovske policije, preuzimaju objekat JP Pošta Srbije u Gračanici.

Preuzimanju objekta prisustvuje i direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević, javila je novinarka Kim radija sa lica mesta. Podsetimo, objekat Pošte Srbije u Gračanici je zatvoren 15. januara 2025. godine. Tada su i zaposleni napustili svoja radna mesta. Korisnici usluga JP Pošte Srbije sa Kosova svoje potrebe će moći da zadovolje u Merdaru, u objektima tik uz administrativnu liniju.