Minimalac pod pritiskom, Nikolić: "Inflacija će uzeti danak, realna vrednost minimalne zarade dosta niža"

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto.

Minimalna zarada će biti povećana na 371 dinar po radnom času i iznosiće mesečno 64.554 dinara. Pre toga, minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto ili sa 450 na 500 evra. "U nadležnosti je Vlade i Socio-ekonomskog saveta da se dogovore oko cene, ali očigledno Vlada ima mogućnost da sama donese odluku u skladu sa pravilima", objasnila je Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica magazina Biznis i Ekonometar u razgovoru za