Minimalac pod pritiskom, Nikolić: "Inflacija će uzeti danak, realna vrednost minimalne zarade dosta niža"

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Minimalac pod pritiskom, Nikolić: "Inflacija će uzeti danak, realna vrednost minimalne zarade dosta niža"

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto.

Minimalna zarada će biti povećana na 371 dinar po radnom času i iznosiće mesečno 64.554 dinara. Pre toga, minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto ili sa 450 na 500 evra. "U nadležnosti je Vlade i Socio-ekonomskog saveta da se dogovore oko cene, ali očigledno Vlada ima mogućnost da sama donese odluku u skladu sa pravilima", objasnila je Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica magazina Biznis i Ekonometar u razgovoru za
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije odlučila da minimalnu cenu rada poveća za 10%! Od 1.januara minimalna zarada iznosi 64.554 dinara

Vlada Srbije odlučila da minimalnu cenu rada poveća za 10%! Od 1.januara minimalna zarada iznosi 64.554 dinara

Plus online pre 3 sata
Novi obračun: Plata za normalan život iznosi 150.670 dinara

Novi obračun: Plata za normalan život iznosi 150.670 dinara

Vreme pre 3 sata
Srbija zabranjuje promet nelegalno posečenog drveta

Srbija zabranjuje promet nelegalno posečenog drveta

Serbian News Media pre 3 sata
Vlada Srbije: Minimalna zarada 64.554 dinara od 1. januara 2026. godine

Vlada Srbije: Minimalna zarada 64.554 dinara od 1. januara 2026. godine

Radio sto plus pre 3 sata
Vlada Srbije usvojila odluku o povećanju minimalne zarade sa 404 na 551 evro

Vlada Srbije usvojila odluku o povećanju minimalne zarade sa 404 na 551 evro

Slobodna Evropa pre 5 sati
CPE: Novi obračun – plata za život u Srbiji iznosi 150.670 dinara

CPE: Novi obračun – plata za život u Srbiji iznosi 150.670 dinara

Nova ekonomija pre 5 sati
Od 1. januara minimalac 64.554 dinara

Od 1. januara minimalac 64.554 dinara

Nova ekonomija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaVlada Srbijeminimalacpovecanje minimalca

Ekonomija, najnovije vesti »

Koliko će porasti troškovi Infostana zbog grejanja?

Koliko će porasti troškovi Infostana zbog grejanja?

Danas pre 10 minuta
Kad država uzvraća udarac – penzionerima!

Kad država uzvraća udarac – penzionerima!

Danas pre 3 sata
Ova zemlja je peti put zaredom proglašena najjeftinijom na svetu: Cene neverovatno niske, stranci ih sve više dolaze

Ova zemlja je peti put zaredom proglašena najjeftinijom na svetu: Cene neverovatno niske, stranci ih sve više dolaze

Blic pre 14 minuta
Poljoprivrednici najavljuju proteste sledeće nedelje: Bez dizela, bez subvencija, bez izbora

Poljoprivrednici najavljuju proteste sledeće nedelje: Bez dizela, bez subvencija, bez izbora

Luftika pre 9 minuta
Ilon Mask pao sa trona Evo ko zauzima njegovo mesto

Ilon Mask pao sa trona Evo ko zauzima njegovo mesto

Alo pre 14 minuta