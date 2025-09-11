Srbija zabranjuje promet nelegalno posečenog drveta

Serbian News Media pre 5 sati
Srbija zabranjuje promet nelegalno posečenog drveta

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, čiji je cilj zabranjivanje prodaje nezakonito posečenog drveta i proizvoda dobijenih od njega.

Ovim zakonskim rešenjem obezbediće se da se na tržištu nađu isključivo drvo i drvni proizvodi proizvedeni od zakonito posečenog drveta, uz praćenje porekla u skladu sa propisima zemlje u kojoj je drvo posečeno. Usvajanje ovog zakona doprineće unapređenju sistema očuvanja šuma, podizanju nivoa zaštite životne sredine, očuvanju biodiverziteta i smanjenju uticaja klimatskih promena. Takođe, ovim zakonom domaće zakonodavstvo se usklađuje sa evropskim u oblasti životne
