CPE: Novi obračun – plata za život u Srbiji iznosi 150.670 dinara

Centar za politike emancipacije je danas saopštio da je uradio novi obračun plate za život u Srbiji, na osnovu inflacije u 2024. godini, prema kojem ta zarada koja je dovoljna da pokrije osnovne socijalne i egzistencijalne potrebe radnika i njegove porodice, iznosi 150.670 dinara.

U saopštenju je istaknuto da je plata za život prihod koji kao minimalnu zaradu opisuju i Zakon o radu u Srbiji i standardi Međunarodne organizacije rada. Ukazano je i da, iako se jaz između minimalne zarade i plate za život smanjuje, on i dalje ostaje veliki, prenosi Beta. Iz Centra za politike emancipacije podsećaju da sada minimalna zarada u proseku iznosi 54.200 dinara i pokriva 36 odsto onoga što je dovoljno za život. Dodali su i da svako povećanje minimalnih