Vlada Srbije usvojila odluku o povećanju minimalne zarade sa 404 na 551 evro

Slobodna Evropa pre 3 sata
Vlada Srbije usvojila je na sednici 11. septembra odluku o povećanju minimalne cene rada, sa kojom će minimalna mesečna zarada od 1. januara 2026. godine iznositi 64.554 dinara, odnosno 551 evro, saopšteno je iz Vlade.

U odnosu na minimalnu zaradu u 2024. godini, koja je iznosila 404 evra, reč je o povećanju od 36 odsto. Prethodnih dana pregovore o povećanju minimalne cene rade vodili su predstavnici Vlade Srbije, reprezentativnih sindikata, Ujedinjenog granskog sindikata "Nezavisnost", Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca. Predlog vlade je bio da "minimalac" od 1. januara 2026. iznosi 550 evra, sindikati su tražili 600 evra, dok su se poslodavci zalagali da on
