Srbin uhapšen u Parizu zbog teškog ubistva: Bio na crvenoj poternici i krio se pod lažnim identitetom

Postupajući po međunarodnoj poternici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica 12.6.2025. godine, policijski službenici Francuske su juče u Parizulišili slobode državljanina Republike Srbije A.C.S. (29) iz Beograda koji se ranije zvao N.C, lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

A.C. za kojim je Crna Gora raspisala crvenu interpolovu poternicu se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je kao direktni izvršilac, zajedno sa licem V.L.(25), počinio krivično delo teško ubistvo izvršeno 6. novembra 2024. godine u Podgorici, na štetu lica Ž.P.(25) i P.L.(41), kao i zbog krivičnih dela kriminalno udruživanje i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Naime, u razmeni direktnih