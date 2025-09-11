Pripreme za vojnu paradu uveliko teku, vojna vozila na ulicama Novog Beograda

Novi magazin pre 25 minuta  |  Novi magazin, Beta
Režim saobraćaja i funkcionisanja linija javnog gradskog prevoza u pojedinim gradskim ulicama biće izmenjen zbog uvežbavanja Vojske Srbije i održavanja manifestacije „Snaga jedinstva 2025”, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije realizovaće 20. septembra manifestaciju „Snaga jedinstva 2025” na prostoru oko Palate Srbija, a Grad Beograd pružiće svu adekvatnu i neophodnu podršku. U toku priprema, a za potrebe održavanja događaja, od 10 od 22 časa počinje se sa aktivnostima uklanjanja vozila u Ulici Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, i u Ulici trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, iz
