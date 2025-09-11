Stiven Sigal ponovo u Srbiji: Snima film u Beogradu, sastao se i sa Vučićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas holivudskog glumca i majstora borilačkih veština Stivena Sigala i njegovog sina Kunzanga.

Sigal i njegov sin borave u Beogradu povodom početka snimanja akcionog trilera "Order Of The Dragon" u kojem Sigal ima jednu od glavnih uloga. Snimanje filma odvijaće se na više lokacija u Beogradu, a režiser trilera je Vjekoslav Katušin. Osim Sigala, koji se proslavio ulogama u filmovima "Pod opsadom" i "Iznad zakona", u novom akcionom trileru igraju holandski majstor borilačkih veština Ron Smurenburg, kao i glumci Mišel Kisi, Majkl Pare, Dženi Paris i Alona