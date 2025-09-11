Vučić se sastao sa Stivenom Sigalom u Beogradu

Radio 021 pre 16 minuta  |  Beta
Vučić se sastao sa Stivenom Sigalom u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i holivudski glumac Stiven Sigal sastali su se u Beogradu.

Sigal je u Beogradu radi snimanja akcionog trilera "Order Of The Dragon" u kojem igra jednu od glavnih uloga. Vučić je na Instagramu napisao da će "Srbija uvek biti otvorena za umetnike i prijatelje iz celog sveta". Kakose navodi, Vučić I Sigal su razgovrali o "mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje i o načinima na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni". "Njegovo opredeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama
