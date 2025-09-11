Završen trilateralni sastanak u Briselu; Petković: Insistirali smo na ZSO, a Prištinu to ne interesuje

RTS pre 27 minuta
Završen trilateralni sastanak u Briselu; Petković: Insistirali smo na ZSO, a Prištinu to ne interesuje

U Briselu je završen trojni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bisljimija uz posredstvo posrednika EU Petera Sorensena. Prethodno su održani odvojeni sastanci delegacija Beograda i Prištine sa Sorensenom. Petar Petković je posle satanka izjavio da je Beograd insistirao na Zajednici srpskih opština, ali da prištinsku stranu ta tema ne interesuje.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je u Briselu da je delegacija Beograda na svim sastancima tokom današnje runde dijaloga sa delegacijom Prišine insistirala na tome da mora odmah i hitno da dođe do formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO) i istakao da ZSO predstavlja okvir za opstanak srpskog naroda na KiM. Petković je u izjavi novinarima nakon današnje runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu rekao da Prištinu, međutim, ne
