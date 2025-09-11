24 godine od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
24 godine od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu

NJUJORK - U Sjedinjenjim Državama, u Njujorku i Vašingtonu, 11. septembra 2001. godine dogodili su se teroristički napadi neverovatnih razmera u kojima je život je izgubilo gotovo 3.000 osoba.

Ukupan broj poginulih bio je 2.996, uključujući i napadače, teroriste Al Kaide, njih 19, a smatra se da je 25 000 osoba povređeno. Ubrzo je obelodanjeno da su teroristi bili motovisani islamskim ekstremizmom. Organizatori i izvršitelji terorističkih akata koji su zaprepastili svet, kako veličinom tako i razornošću, bili su pripadnici ekstremne islamističke grupe Al Kaida, pod vođstvom Osame bin Ladena. Dva putnička aviona su tog 11. septembar 2001. u razmaku od 16
