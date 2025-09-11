Novi pritisak Prištine

Vesti online pre 11 minuta  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Novi pritisak Prištine

Službenici inspektorata iz Prištine, uz pratnju takozvane kosovske policije, izvršili su jutros upad u objekat Pošte Srbije u Gračanici.

Upad je izveden oko 9 časova, a ispred zgrade se nalaze dva vozila policije, kao i jedno vozilo kosovske pošte. U tom trenutku, ispred objekta se nalazio i direktor Pošte Srbije na Kosovu i Metohiji, Ivan Milojević. Podsetimo, rad Pošte Srbije na centralnom Kosovu i Metohiji zabranjen je 15. januara ove godine, kada su zatvorene sve njene filijale u tom delu pokrajine. Prethodni veliki upad dogodio se 5. avgusta, kada je u četiri opštine na severu KiM zatvoreno
Ključne reči

KosovoGračanicaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinasrbijavesti

