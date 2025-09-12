Orbanu prekipelo: Tri godine već trpimo! Od vas ne primamo naređenja!

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ta zemlja tri i po godine trpi cenu sukoba u Ukrajini, i da uprkos tome zapadni lideri pokušavaju da ih dublje uvuku u sukob.

- Tri i po godine Mađarska trpi cenu rata koji nije naš. Uprkos tome, zapadni lideri nastavljaju da pokušavaju da nas uvuku dublje u sukob. Nastavićemo da se opiremo, ne želimo da učestvujemo u ovome - rekao je Orban u objavi na platformi X. On je kazao da "lekcije istorije teku" mađarskim venama. "Branićemo naš narod, našu slobodu i težićemo miru", zaključio je Orban. - Evropska unija je stvorena da služi suverenim nacijama, a ne da njima vlada. Brisel ne drži