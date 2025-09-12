Pojavio se novi snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka Javnost u šoku, ovo nam je svima promaklo (video)

Alo pre 41 minuta
Američki zvaničnici su objavili novi video-snimak osobe koja bi mogla biti osumnjičena za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, objavio je američki TV kanal Ej-Bi-Si (ABC)

Na objavljenom snimku se vidi osumnjičeni napadač kako se spušta sa krova zgrade u kampusu Univerziteta Juta Veli i udaljava se sa mesta događaja. Vlasti veruju da je napadač odatle ispalio smrtonosni hitac. 🚨 #BREAKING: Officials have released brand-new, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect fleeing after opening fire from the roof of Utah Valley University, before dropping down and running from the scene. The FBI says it has already received
