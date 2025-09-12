Bruto devizne rezerve NBS na kraju avgusta 28,6 miliona evra, zlatne rezerve povećane

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju avgusta 2025. godine iznosile su 28,6 miliona evra. U odnosu na kraj jula povećane su za 276,1 miliona evra, saopštila je Narodna banka.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 163,3% i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navode iz NBS. Neto devizne rezerve ( bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju avgusta