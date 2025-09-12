Bruto devizne rezerve NBS na kraju avgusta 28,6 miliona evra, zlatne rezerve povećane

Blic pre 5 sati
Bruto devizne rezerve NBS na kraju avgusta 28,6 miliona evra, zlatne rezerve povećane

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju avgusta 2025. godine iznosile su 28,6 miliona evra. U odnosu na kraj jula povećane su za 276,1 miliona evra, saopštila je Narodna banka.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 163,3% i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navode iz NBS. Neto devizne rezerve ( bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju avgusta
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Građani, upravo je saopštena zvanična odluka! Evo šta nas očekuje 15. Septembra: Stupiće na snagu u ponedeljak u 8 časova…

Građani, upravo je saopštena zvanična odluka! Evo šta nas očekuje 15. Septembra: Stupiće na snagu u ponedeljak u 8 časova ujutru, stigla je informacija iz NBS

Alo pre 1 sat
Neznatan rast stope zaposlenosti u EU u drugom kvartalu

Neznatan rast stope zaposlenosti u EU u drugom kvartalu

Biznis.rs pre 3 sata
RZS: Potrošačke cene 4,7 odsto više nego prošle godine

RZS: Potrošačke cene 4,7 odsto više nego prošle godine

Radio 021 pre 4 sati
Zvanično: Za godinu dana cene porasle 4,7 odsto

Zvanično: Za godinu dana cene porasle 4,7 odsto

Bujanovačke pre 5 sati
U Srbiji cene lične potrošnje 0,2% više nego u julu, a 4,7% više nego godinu ranije

U Srbiji cene lične potrošnje 0,2% više nego u julu, a 4,7% više nego godinu ranije

Ekapija pre 5 sati
Zavod za statistiku: Cene lične potrošnje 0,2% više nego u julu, a 4,7% više nego godinu ranije

Zavod za statistiku: Cene lične potrošnje 0,2% više nego u julu, a 4,7% više nego godinu ranije

Stav.life pre 5 sati
U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

Jugmedia pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Siniša Mali: "Za dve godine biće gotov novi savski most"

Siniša Mali: "Za dve godine biće gotov novi savski most"

Blic pre 8 minuta
Najviši most na svetu spreman za otvaranje: Biće dostupni ekstremni sportovi uz panoramski pogled "pukotina u Zemlji“

Najviši most na svetu spreman za otvaranje: Biće dostupni ekstremni sportovi uz panoramski pogled "pukotina u Zemlji“

Mondo pre 9 minuta
Čak u 13 evropskih zemalja struja je jeftinija nego u Srbiji!

Čak u 13 evropskih zemalja struja je jeftinija nego u Srbiji!

Kamatica pre 1 sat
Na prodaju poslovni prostor u Palati Albanija, procenjena vrednost deset miliona evra

Na prodaju poslovni prostor u Palati Albanija, procenjena vrednost deset miliona evra

Biznis.rs pre 24 minuta
Fabrika “Leoni” otpustila 400 radnika, spremaju se otkazi za još 1.500: “Nije nam uplaćeno 8 meseci staža, problemi i sa…

Fabrika “Leoni” otpustila 400 radnika, spremaju se otkazi za još 1.500: “Nije nam uplaćeno 8 meseci staža, problemi i sa otpremninom”

Nova pre 14 minuta