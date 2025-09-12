Inflacija u Srbiji blago pala, voće rekorder poskupljenja

Bloomberg Adria pre 27 minuta  |  Ana Ristović
Inflacija u Srbiji blago pala, voće rekorder poskupljenja

Godišnja inflacija u Srbiji u avgustu blago je pala i iznosila je 4,7 odsto, promašivši očekivanja analitičara koji su predviđali da će zadržati istu vrednost kao u prethodnom mesecu .

Upravo ovako visoka inflacija, koja je i dalje iznad granica cilja Narodne banke Srbije od 4,5 odsto bila je razlog što je centralna banka u četvrtak zadržala referentnu kamatnu stopu. Cene voća nastavile su da rastu, i u avgustu je ta kategorija proizvoda/usluga bila rekorder, sa međugodišnjim cenovnim skokom od 30,8 odsto, pokazao je poslednji izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Voće je, inače, klasifikovano kao deo šire oblasti Hrana i bezalkoholna
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

Jugmedia pre 2 minuta
Proizvodi i usluge lične potrošnje 4,7 odsto skuplji nego godinu pre

Proizvodi i usluge lične potrošnje 4,7 odsto skuplji nego godinu pre

Forbes pre 32 minuta
Inflacija u avgustu 4,7 odsto

Inflacija u avgustu 4,7 odsto

Danas pre 27 minuta
Inflacija u avgustu blago usporila na 4,7 odsto: Voće poskupelo 30,8 odsto, a nakit i satovi 27,1 procenat

Inflacija u avgustu blago usporila na 4,7 odsto: Voće poskupelo 30,8 odsto, a nakit i satovi 27,1 procenat

N1 Info pre 7 minuta
RZS: U Srbiji cene lične potrošnje 4,7 odsto više nego godinu pre

RZS: U Srbiji cene lične potrošnje 4,7 odsto više nego godinu pre

NIN pre 52 minuta
NBS: Zlatne rezerve na rekordnom nivou

NBS: Zlatne rezerve na rekordnom nivou

Biznis.rs pre 27 minuta
Inflacija u avgustu smanjena na 4,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine

Inflacija u avgustu smanjena na 4,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaInflacijaNarodna Banka SrbijeZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Lasta ide u UPPR: Odlučio većinski vlasnik, Strela Obrenovac, na vanrednoj Skupštini

Lasta ide u UPPR: Odlučio većinski vlasnik, Strela Obrenovac, na vanrednoj Skupštini

Forbes pre 2 minuta
U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

Jugmedia pre 2 minuta
Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Blic pre 3 minuta
Iznenađenje na obali Dunava: Marina bez jahti, ali sa mestom za sve građane

Iznenađenje na obali Dunava: Marina bez jahti, ali sa mestom za sve građane

Kurir pre 2 minuta
Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Euronews pre 2 minuta