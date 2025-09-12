Inflacija u Srbiji blago pala, voće rekorder poskupljenja

Godišnja inflacija u Srbiji u avgustu blago je pala i iznosila je 4,7 odsto, promašivši očekivanja analitičara koji su predviđali da će zadržati istu vrednost kao u prethodnom mesecu .

Upravo ovako visoka inflacija, koja je i dalje iznad granica cilja Narodne banke Srbije od 4,5 odsto bila je razlog što je centralna banka u četvrtak zadržala referentnu kamatnu stopu. Cene voća nastavile su da rastu, i u avgustu je ta kategorija proizvoda/usluga bila rekorder, sa međugodišnjim cenovnim skokom od 30,8 odsto, pokazao je poslednji izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Voće je, inače, klasifikovano kao deo šire oblasti Hrana i bezalkoholna