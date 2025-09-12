U Srbiji cene lične potrošnje 0,2% više nego u julu, a 4,7% više nego godinu ranije

Ilustracija (Foto: Artem Beliaikin/flickr.com) Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu su u odnosu na jul u proseku bile veće 0,2%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Potrošačke cene u avgustu 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine povećane su 4,7%. U poređenju sa decembrom 2024. godine potrošačke cene su povećane u proseku 3,5%. U avgustu su u odnosu na jul porasle cene u grupama rekreacija i kultura (0,9%), restorani i hoteli (0,8%), hrana i bezalkoholna pića (0,6%), zdravlje (0,4%), oprema za stan i tekuće održavanje (0,2%) i stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,1%). Pad cena je