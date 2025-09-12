Neznatan rast stope zaposlenosti u EU u drugom kvartalu
Biznis.rs pre 6 sati | Redakcija Biznis.rs
najveći pad zabeležen u Mađarskoj
U drugom kvartalu 2025. godine, stopa zaposlenosti osoba izmešđu 20-64 godine u Evropskoj uniji iznosila je 76,2 odsto, što je porast u odnosu na 76,1 procenat u prvom kvartalu 2025. godine. Nezaposlenost na tržištu rada iznosila je 10,9 odsto, i ona je stabilna u poređenju sa prvim kvartalom ove godine, saopštila je Evropska kancelarija za statistiku – Eurostat. Između prvog i drugog kvartala Letonija (1,3 procentna poena (pp)), Estonija (0,8 pp) i Belgija (0,7