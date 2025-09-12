Devojka iz Srbije se utopila na Luštici

Ronioci i službenici Plovne jedinice bezuspešno su danas popodne u moru kod Luštice pokušavali da pronađu i izvuku beživotno telo devojke iz Srbije.

Devojka iz Vrnjačke Banje utopila se danas oko 15 časova, kod Rta Veslo na Luštici, dok se na jednoj od stena fotografisala sa prijateljicom, prenose Vijesti. U tom trenutku, kako se veruje, uzburkano more i talasi povukli su devojku. Ekipe policije i ronilaca uočile su u jednom trenutku beživotno telo devojke kako pluta, ali loše vremenske prilike i talasi onemogućili su im da priđu. Zbog toga će akcija izvlačenja biti nastavljena ujutru.