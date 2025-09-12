Oblačno jutro, sunčan završetak radne nedelje Pred nama lep vikend

Dnevnik pre 37 minuta
Oblačno jutro, sunčan završetak radne nedelje Pred nama lep vikend

Poslednjeg radnog dana u sedmici će nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana biti promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, a, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29. U Beogradu se, nakon oblačnog jutra, tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 28. U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme, u košavskom području uz umeren, na jugu Banata i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno
