uživo RAT U UKRAJINI Tusk: Napad dronova na Poljsku nije bila greška i mi to znamo

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Rat u Ukrajini traje 1.197 dan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se u petak, kako bi predstavnici država članica tog tela razgovarali o upadima dronova u poljski vazdušni prostor, koje je poljski predsednik Karol Navrocki opisao kao pokušaj Rusije da testira odgovor Varšave i NATO. Sastanak SB UN sazvan je na zahtev Slovenije, Danske, Grčke, Francuske i Velike Britanije. Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš rekao je da su do sada pronađeni
