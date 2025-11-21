[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

Indijski laki višenamenski borbeni avion Težas (Tejas) srušio se danas oko 14 časova tokom prikaza u vazduhu na vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju.

Prema snimcima neposredng udara letelice o zemlju nije došlo do aktiviranja izbacivog sedišta. Indijsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da je pilot poginuo. Danas je zadnji, peti dan, sajma koji se od 2013. godine održava na Al Maktumu, drugom (po površini većem) civilnom aerodromu u Dubaiju. Meteorološki uslovi bili su idealni, bez vetra ali sa temperaturom na otvorenom koja je prelazila 30 stepeni celzijusa. Pilot je nakon manevra koji je očigledno bio