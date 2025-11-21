[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

Tango Six pre 45 minuta  |  Petar Vojinovic
[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

Indijski laki višenamenski borbeni avion Težas (Tejas) srušio se danas oko 14 časova tokom prikaza u vazduhu na vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju.

Prema snimcima neposredng udara letelice o zemlju nije došlo do aktiviranja izbacivog sedišta. Indijsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da je pilot poginuo. Danas je zadnji, peti dan, sajma koji se od 2013. godine održava na Al Maktumu, drugom (po površini većem) civilnom aerodromu u Dubaiju. Meteorološki uslovi bili su idealni, bez vetra ali sa temperaturom na otvorenom koja je prelazila 30 stepeni celzijusa. Pilot je nakon manevra koji je očigledno bio
Otvori na tangosix.rs

Povezane vesti »

[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes indijskog borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes indijskog borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

Tango Six pre 54 minuta
Pao indijski borbeni avion na aeromitingu u Dubaiju, pilot poginuo

Pao indijski borbeni avion na aeromitingu u Dubaiju, pilot poginuo

N1 Info pre 25 minuta
Drama u Dubaiju: Indijski avion pao na aeromitingu, poginuo pilot

Drama u Dubaiju: Indijski avion pao na aeromitingu, poginuo pilot

Nova pre 20 minuta
Srušio se avion tokom demonstracionog leta u Dubaiju, pilot poginuo

Srušio se avion tokom demonstracionog leta u Dubaiju, pilot poginuo

NIN pre 55 minuta
Srušio se borbeni avion u Dubaiju! Poginuo pilot u stravičnoj tragediji tokom održavanja aeromitinga! Objavljen jezivi snimak…

Srušio se borbeni avion u Dubaiju! Poginuo pilot u stravičnoj tragediji tokom održavanja aeromitinga! Objavljen jezivi snimak (video)

Kurir pre 20 minuta
Katastrofa: Srušio se indijski lovac FOTO/VIDEO

Katastrofa: Srušio se indijski lovac FOTO/VIDEO

B92 pre 55 minuta
Dubai: na aeromitingu se srušio indijski avion (video)

Dubai: na aeromitingu se srušio indijski avion (video)

Politika pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

InđijaPakistanAerodromDubaiIndija

Svet, najnovije vesti »

[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

Tango Six pre 45 minuta
[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes indijskog borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

[DUBAI AIRSHOW 2025] Udes indijskog borbenog aviona Težas i napetost između Indije i Pakistana koja nije pomogla

Tango Six pre 54 minuta
Putinov propagandista ili ključ za mir u Ukrajini: Ko je diplomata Kiril Dimitrijev

Putinov propagandista ili ključ za mir u Ukrajini: Ko je diplomata Kiril Dimitrijev

BBC News pre 45 minuta
Zelenski razgovarao o američkom mirovnom planu sa evropskim liderima

Zelenski razgovarao o američkom mirovnom planu sa evropskim liderima

RTV pre 15 minuta
Peskov: Zelenski da pregovara da ne bi izgubio još teritorija

Peskov: Zelenski da pregovara da ne bi izgubio još teritorija

Nova pre 0 minuta