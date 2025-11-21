Drama u Dubaiju: Indijski avion pao na aeromitingu, poginuo pilot

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Drama u Dubaiju: Indijski avion pao na aeromitingu, poginuo pilot

Indijski borbeni avion srušio se danas tokom demonstracionog leta na aeromitingu u Dubaiju, a zvanično je potvrđeno da je pilot poginuo, prenose svetske agencije.

Borbeni indijski avion HAL Tedžas (Tejas) koji koriste indijske vazduhoplovne snage srušio se oko 14.00 po lokalnom vremenu tokom demonstracionog leta, prenosi agencija AP. Pilot aviona je poginuo, saopštila je zvanična kancelarija za medije Dubaija preko društvene mreže Iks, prenosi Frans pres. Crni dim se digao iznad Međunarodnog aerodroma Al Maktum u Dubaiju, dok su okupljeni gledali, a sirene zavijale. Na drugom po veličini aerodromu u Dubaiju, u Ujedinjenim
