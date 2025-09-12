Un usvojila deklaraciju: Biće osnovana palestinska država bez Hamasa

Kurir pre 27 minuta  |  Rojters
Un usvojila deklaraciju: Biće osnovana palestinska država bez Hamasa

Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas je ubedljivom većinom glasova usvojila deklaraciju u kojoj se navode "opipljivi, vremenski ograničeni i nepovratni koraci" ka rešenju o dve države između Izraela i Palestinaca, bez učešća palestinskog militantnog pokreta Hamas, prenosi Rojters.

Za deklaraciju je glasalo 142 zemalja, deset je bilo protiv, dok je 12 zemalja bilo uzdržano. Glasanje je održano pre sastanka svetskih lidera 22. septembra, na marginama Generalne skupštine UN na visokom nivou, gde se očekuje da ce Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija i Belgija formalno priznati palestinsku državu. Deklaracija koju je usvojila Generalna skupština sa 193 članice osuđuje napade palestinskih militanata Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.
