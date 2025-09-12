Ubedljiva većina podržala deklaraciju UN o stvaranju države Palestine: Rusija i Srbija za, SAD protiv

Ubedljiva većina podržala deklaraciju UN o stvaranju države Palestine: Rusija i Srbija za, SAD protiv
Sputnik pre 11 minuta
Generalna skupština UN odobrila je Njujoršku deklaraciju, dokument kojim se podržava rešavanje palestinsko-izraelskog pitanja u skladu sa principom dve države.
U deklaraciji usvojenoj navode se „opipljivi, vremenski ograničeni i nepovratni koraci“ ka rešenju o dve države bez učešća Hamasa. Podržale su je 142 zemlje, među kojima i Rusija i Srbija, 10 je bilo protiv, dok je 12 zemalja bilo uzdržano. Glasanje je održano pre sastanka svetskih lidera 22. septembra, na marginama Generalne skupštine UN na visokom nivou, gde se očekuje da će Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija i Belgija formalno priznati palestinsku