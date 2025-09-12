UN ubedljivom većinom usvojila deklaraciju o osnivanju palestinske države bez Hamasa

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
UN ubedljivom većinom usvojila deklaraciju o osnivanju palestinske države bez Hamasa

NJUJORK - Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas je ubedljivom većinom glasova usvojila deklaraciju u kojoj se navode "opipljivi, vremenski ograničeni i nepovratni koraci" ka rešenju o dve države između Izraela i Palestinaca, bez učešća palestinskog militantog pokreta Hamas, prenosi Rojters.

Za deklaraciju je glasalo 142 zemalja, deset je bilo protiv, dok je 12 zemalja bilo uzdržano. Glasanje je održano pre sastanka svetskih lidera 22. septembra, na marginama Generalne skupštine UN na visokom nivou, gde se očekuje da ce Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija i Belgija formalno priznati palestinsku državu. Deklaracija koju je usvojila Generalna skupština sa 193 članice osuđuje napade palestinskih militanata Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Generalna skupština UN podržava buduću palestinsku državu, ali bez Hamasa

Generalna skupština UN podržava buduću palestinsku državu, ali bez Hamasa

Vreme pre 54 minuta
Generalna skupština UN podržava uspostavljanje nezavisne države Palestine

Generalna skupština UN podržava uspostavljanje nezavisne države Palestine

N1 Info pre 55 minuta
Makron: Nepovratan put ka miru

Makron: Nepovratan put ka miru

Vesti online pre 55 minuta
Veliki iskorak za mir UN: ubedljivom većinom usvojila deklaraciju o osnivanju palestinske države bez Hamasa

Veliki iskorak za mir UN: ubedljivom većinom usvojila deklaraciju o osnivanju palestinske države bez Hamasa

Blic pre 40 minuta
Generalna skupština UN podržala deklaraciju o rešenju o dve države uz osudu Hamasa

Generalna skupština UN podržala deklaraciju o rešenju o dve države uz osudu Hamasa

Slobodna Evropa pre 50 minuta
Un usvojila deklaraciju: Biće osnovana palestinska država bez Hamasa

Un usvojila deklaraciju: Biće osnovana palestinska država bez Hamasa

Kurir pre 19 minuta
UN ubedljivom većinom usvojile deklaraciju o osnivanju palestinske države bez Hamasa

UN ubedljivom većinom usvojile deklaraciju o osnivanju palestinske države bez Hamasa

RTS pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelPalestinaHamasSkupština UNNjujorkRojtersGeneralna skupština UNKanadaVelika BritanijaBelgijaGeneralna skupština Ujedinjenih nacijaSaudijska ArabijaFrancuskaAustralijaGaza

Svet, najnovije vesti »

„Još jedna budućnost je moguća“: Makron se oglasio nakon deklaracije UN o palestinskoj državnosti

„Još jedna budućnost je moguća“: Makron se oglasio nakon deklaracije UN o palestinskoj državnosti

Danas pre 5 minuta
Otkačila se žičara u Rusiji: Tragedija na planini Elbrus: Tri osobe poginule, desetine evakuisano (video)

Otkačila se žičara u Rusiji: Tragedija na planini Elbrus: Tri osobe poginule, desetine evakuisano (video)

Blic pre 10 minuta
Novi premijer jemenskih pobunjenika Huti obećao nastavak borbe protiv Izraela

Novi premijer jemenskih pobunjenika Huti obećao nastavak borbe protiv Izraela

Danas pre 40 minuta
Američki kongresmeni podneli rezoluciju: Traže od Trampa da se založi za prijem Crne Gore u EU

Američki kongresmeni podneli rezoluciju: Traže od Trampa da se založi za prijem Crne Gore u EU

Danas pre 1 sat
U Japanu gotovo 100.000 stogodišnjaka

U Japanu gotovo 100.000 stogodišnjaka

Danas pre 50 minuta