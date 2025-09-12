Mali: Novi Savski most biće gotov do kraja 2026, ideja je da stari poveže Zemun i Lido

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je tokom obilaska prvih radova na izgradnji novog Savskog mosta da će most biti završen do kraja 2026. godine. "Za samo dve godine imaćemo potpuno novi most u našem gradu", istakao je Mali, precizirajući da će novi most imati po dve trake za vozila u oba smera, baštice za tramvaje, kao i pešačke i biciklističke zone sa strane. Ministar finansija je naveo da se metalna konstrukcija već uveliko radi te