Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i kratkotrajnom kišom u brdsko-planinskim predelima

Danas u Srbiji promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, lokalno kratkotrajna kiša u planinskim predelima, temperatura do 29 stepeni, a vikend donosi sunčano i toplo vreme sa osveženjem u nedelju.

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, nakon pretežno oblačnog jutra. U brdsko-planinskim predelima sredinom dana moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i promenljiv, a temperature će se kretati od 14 do 18 stepeni ujutru do 25 do 29 stepeni tokom dana. Beta N1 Info Blic

U Beogradu će nakon oblačnog jutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz temperature od oko 17 do 28 stepeni i slab promenljiv vetar. Blic Beta N1 Info

Vikend donosi sunčano i toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama do 32 stepena, ali u nedelju se očekuje novo pogoršanje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na istoku Srbije. Vetar će biti pojačan, naročito jugoistočni u košavskom području. Telegraf Mondo Telegraf