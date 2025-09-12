Premijer Poljske o potezu NATO: Ruske provokacije neće biti tolerisane

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da je nova misija jačanja istočnog krila NATO, Istočni stražar, solidaran odgovor saveznika na upad ruskih dronova u Poljsku i da Rusiji neće poći za rukom da se prihvati lažna interpretacija takvih provokacija. „Ceo NATO potvrđuje glavnu stvar: ruski dronovi su agresivno upali u poljski vazdušni prostor. To ne može i neće ostati bez odgovora. Istočni stražar obuhvatiće sve članice koje su ugrožene, uključuje odbranu na