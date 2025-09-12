Premijer Poljske o potezu NATO: Ruske provokacije neće biti tolerisane

Nedeljnik pre 2 sata
Premijer Poljske o potezu NATO: Ruske provokacije neće biti tolerisane
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da je nova misija jačanja istočnog krila NATO, Istočni stražar, solidaran odgovor saveznika na upad ruskih dronova u Poljsku i da Rusiji neće poći za rukom da se prihvati lažna interpretacija takvih provokacija. „Ceo NATO potvrđuje glavnu stvar: ruski dronovi su agresivno upali u poljski vazdušni prostor. To ne može i neće ostati bez odgovora. Istočni stražar obuhvatiće sve članice koje su ugrožene, uključuje odbranu na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Nato pokreće operaciju „Istočni čuvar“ nakon napada dronova na Poljsku

Nato pokreće operaciju „Istočni čuvar“ nakon napada dronova na Poljsku

Pravda pre 2 sata
NATO pokreće operaciju „Istočni stražar“ da ojača odbranu na istočnom krilu

NATO pokreće operaciju „Istočni stražar“ da ojača odbranu na istočnom krilu

Nedeljnik pre 2 sata
Premijer Poljske: Istočna straža odgovor NATO Rusiji da ne tolerišemo provokacije

Premijer Poljske: Istočna straža odgovor NATO Rusiji da ne tolerišemo provokacije

Novi magazin pre 2 sata
Rute: NATO će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

Rute: NATO će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

N1 Info pre 3 sata
Rute: NATO će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

Rute: NATO će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

Novi magazin pre 3 sata
NATO pokrenuo akciju: Počinje operacija "Istočna straža"

NATO pokrenuo akciju: Počinje operacija "Istočna straža"

B92 pre 3 sata
Dok procenjuju čiji su dronovi završili u Poljskoj: Nato pokreće operaciju "Istočni stražar"

Dok procenjuju čiji su dronovi završili u Poljskoj: Nato pokreće operaciju "Istočni stražar"

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORusijaPoljska

Svet, najnovije vesti »

„Let koji donosi probleme za Rusiju“: Stručnjak za nuklearnu strategiju o evoluciji arsenala dugog dometa u Ukrajini

„Let koji donosi probleme za Rusiju“: Stručnjak za nuklearnu strategiju o evoluciji arsenala dugog dometa u Ukrajini

Danas pre 1 sat
Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Danas pre 58 minuta
Prvi put u istoriji: Fenomen u Panamskom zalivu koji je vekovima podržavao život potpuno izostao zbog klimatskih promena

Prvi put u istoriji: Fenomen u Panamskom zalivu koji je vekovima podržavao život potpuno izostao zbog klimatskih promena

Blic pre 57 minuta
"Fbi ima pogrešnog čoveka": Baka ubice Čarlija Kirka tvrdi da je njen unuk nevin: "Nema šanse da je bio toliko dobar strelac!"…

"Fbi ima pogrešnog čoveka": Baka ubice Čarlija Kirka tvrdi da je njen unuk nevin: "Nema šanse da je bio toliko dobar strelac!"

Blic pre 48 minuta
Nepal dobio privremenu premijerku: Sušila Karki položila zakletvu

Nepal dobio privremenu premijerku: Sušila Karki položila zakletvu

Blic pre 37 minuta