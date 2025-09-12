Zborovi građana Novog Sada pozvali na okupljanje ispred suda u 15 časova

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Fonet
Zborovi građana Novog Sada pozvali na okupljanje ispred suda u 15 časova
Zborovi građana Novog Sada pozvali su na okupljanje danas ispred Osnovnog suda u 15 časova, za kada je zakazano saslušanje "navodno oštećenog policajca zbog koga su hapšeni građani i studenti ispred Filozofskog fakulteta". „Sada njegov iskaz odlučuje da li smo mi krivi za batine i suzavac koji smo dobili“, naveli su zborovi u pozivu, prenosi portal 021.rs. Oni su kratko poručili da će svi čuti njihovu stranu, ali onu bučnu. Zborovi su naglasili da, dok se od
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zborovi građana pozivaju na protest ispred Osnovnog suda u Novom Sadu

Zborovi građana pozivaju na protest ispred Osnovnog suda u Novom Sadu

Nedeljnik pre 14 minuta
Zborovi građana Novog Sada pozvali na okupljanje ispred Osnovnog suda

Zborovi građana Novog Sada pozvali na okupljanje ispred Osnovnog suda

N1 Info pre 48 minuta
Skup ispred suda u 15h: Dok od nasilnika prave žrtve, dižemo glas protiv batina

Skup ispred suda u 15h: Dok od nasilnika prave žrtve, dižemo glas protiv batina

Luftika pre 54 minuta
Zborovi Novog Sada pozvali na skup ispred Osnovnog suda

Zborovi Novog Sada pozvali na skup ispred Osnovnog suda

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

IT blokada i Akademski plenum zajednički formiraju bazu "Za dan posle"

IT blokada i Akademski plenum zajednički formiraju bazu "Za dan posle"

N1 Info pre 3 minuta
JKP "Tržnica" organizuje javnu licitaciju za zakup poslovnih prostora

JKP "Tržnica" organizuje javnu licitaciju za zakup poslovnih prostora

RTV pre 9 minuta
Zborovi građana pozivaju na protest ispred Osnovnog suda u Novom Sadu

Zborovi građana pozivaju na protest ispred Osnovnog suda u Novom Sadu

Nedeljnik pre 14 minuta
Promenljivo sunčano vreme

Promenljivo sunčano vreme

Glas Zaječara pre 4 minuta
NAJAVA: „JA, TODOR” – premijera na Dramskoj sceni Narodnog pozorišta „Toša Jovanović” Narodno pozorište "Toša Jovanović"…

NAJAVA: „JA, TODOR” – premijera na Dramskoj sceni Narodnog pozorišta „Toša Jovanović” Narodno pozorište "Toša Jovanović"

Volim Zrenjanin pre 28 minuta