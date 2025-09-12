U Nišu ovog vikenda drugi „protest protiv blokada“: SNS organizovano poziva članove i traži potvrdu učešća

Danas pre 10 sati  |  Z. Miladinovic
U Nišu ovog vikenda drugi „protest protiv blokada“: SNS organizovano poziva članove i traži potvrdu učešća

U Nišu će ovog vikenda biti organizovan drugi „protest protiv blokada“, u neformalnoj organizaciji vlasti Srpske napredne stranke.

Protest će biti održan sutra, 13. septembra, od 18 sati, u parku preko puta Železničke stanice, a za sada nije poznato da li će i kojom rutom pristalice vlasti prošetati kroz grad. Studentske i građanske blokade su, inače, započele zbog pada betonske nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je ubijeno 16 ljudi. Niš će biti jedno od „više od 130 mesta u Srbiji“ u kojima će se tokom vikenda održati ovakav skup, u formalnoj organizaciji
Protest zborova Novog Sada ispred zgrade pravosudnih organa povodom saslušanja policajca

N1 Info pre 5 sati
Novi magazin pre 5 sati
Zborovi građana Zrenjanina pozivaju na protest u SUBOTU! “Zrenjanin pripada slobodnim građanima!” PROTEST, 13.09.2025 17:30h

Volim Zrenjanin pre 7 sati
Advokati će na protestima nositi vidno obeležene prsluke

Moj Novi Sad pre 9 sati
"Marš iz moje avlije": Protest protiv šetnje pristalica SNS-a u subotu u Petrovaradinu

Moj Novi Sad pre 10 sati
Protestni vikend u Novom Sadu: Skupovi i kontraskupovi

Radio 021 pre 10 sati
Studenti i zborovi zovu na protest uoči skupa protiv blokada u Petrovaradinu: „Marš iz moje avlije“

Danas pre 10 sati
Ključne reči

NišNovi SadSrpska napredna strankaSNS

Pacovi okupirali ovaj grad u Srbiji: Šokantni snimci i hitna akcija deratizacije zbog potencijalnih zdravstvenih rizika

Blic pre 26 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 72. kolu?

Danas pre 1 sat
Studentkinja: Rektor nam još uvek nije vratio naše lične stvari, tehniku i donacije

Danas pre 1 sat
(Video) "udaraju u isto vreme": Zastrašujuća mapa Srbije: Ekstremne pojave kose sve pred sobom, samo u ovom gradu je bilo "normalno", a najgore tek sledi

Blic pre 1 sat
Sve veći broj ljudi napušta grad snova: „Habibi, ne dolazi u Dubai“

Danas pre 1 sat