U Nišu ovog vikenda drugi „protest protiv blokada“: SNS organizovano poziva članove i traži potvrdu učešća

U Nišu će ovog vikenda biti organizovan drugi „protest protiv blokada“, u neformalnoj organizaciji vlasti Srpske napredne stranke.

Protest će biti održan sutra, 13. septembra, od 18 sati, u parku preko puta Železničke stanice, a za sada nije poznato da li će i kojom rutom pristalice vlasti prošetati kroz grad. Studentske i građanske blokade su, inače, započele zbog pada betonske nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je ubijeno 16 ljudi. Niš će biti jedno od „više od 130 mesta u Srbiji“ u kojima će se tokom vikenda održati ovakav skup, u formalnoj organizaciji