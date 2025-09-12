Protestni vikend u Novom Sadu: Skupovi i kontraskupovi

Radio 021 pre 3 sata  |  021.rs
U Novom Sadu se u subotu i nedelju očekuje protestni vikend. Tokom oba dana biće organizovani skupovi.

Protestni dani u Novom Sadu se nastavljaju. U subotu će biti organizovana dva skupa, a u nedelju jedan. Građani protiv blokada Na skup u subotu su najpre pozvali oni koji se protive blokadama. Skupove " Građani protiv blokada" formalno prijavljuje Centar za društvenu stabilnost, a na njima se pojavljuju i funkcioneri Srpske napredne stranke. Nakon Veternika, Futoga i Kaća, skup će biti organizovan u Petrovaradinu. Okupljanje je u Reljkovićevoj ulici, ispred hrama
