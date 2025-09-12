Košarkaši Nemačke u finalu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se danas u finale Evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Rigi pobedila Finsku 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

Nemačku su predvodili Denis Šruder sa 26 poena, 12 asistencija i pet skokova i Franc Vagner sa 22 poena i pet skokova. Tristan Da Silva pobedi je doprineo sa 13 poena, Danijel Tajs sa 10 poena i 11 skokova, a Isak Bonga sa 10 poena i pet skokova. U ekipi Finske najefikasniji su bili Olivije Nkamua sa 21 poenom uz devet skokova i Lauri Markanen sa 16 poena uz osam skokova. Mikael Jantunen dodao je 12 poena i šest skokova, Mika Murinen sa 12 poena, a Edon Mađuni