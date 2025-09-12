Košarkaši Nemačke u finalu Evropskog prvenstva

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Košarkaši Nemačke u finalu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se danas u finale Evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Rigi pobedila Finsku 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

Nemačku su predvodili Denis Šruder sa 26 poena, 12 asistencija i pet skokova i Franc Vagner sa 22 poena i pet skokova. Tristan Da Silva pobedi je doprineo sa 13 poena, Danijel Tajs sa 10 poena i 11 skokova, a Isak Bonga sa 10 poena i pet skokova. U ekipi Finske najefikasniji su bili Olivije Nkamua sa 21 poenom uz devet skokova i Lauri Markanen sa 16 poena uz osam skokova. Mikael Jantunen dodao je 12 poena i šest skokova, Mika Murinen sa 12 poena, a Edon Mađuni
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Debakl zvezde: Ovakav poraz niko nije očekivao!

Debakl zvezde: Ovakav poraz niko nije očekivao!

Hot sport pre 9 minuta
"Stotka" na Kipru: Ubedljiv poraz Zvezde od Pariza

"Stotka" na Kipru: Ubedljiv poraz Zvezde od Pariza

Euronews pre 4 minuta
Težak poraz zvezde: Pariz na „plus 37“ u Nikoziji

Težak poraz zvezde: Pariz na „plus 37“ u Nikoziji

Dnevnik pre 10 minuta
Sramota Crvene zvezde – Pariz zalepio crveno-belima žestok šamar, slavio sa 37 poena razlike

Sramota Crvene zvezde – Pariz zalepio crveno-belima žestok šamar, slavio sa 37 poena razlike

Nova pre 9 minuta
Težak poraz zvezde na kipru: Pariz deklasirao crveno-bele u pripremnoj utakmici

Težak poraz zvezde na kipru: Pariz deklasirao crveno-bele u pripremnoj utakmici

Večernje novosti pre 9 minuta
Bez iznenađenja: Nemačka je prvi finalista Evrobasketa

Bez iznenađenja: Nemačka je prvi finalista Evrobasketa

Danas pre 1 sat
Nemci su prvi finalisti Evrobasketa

Nemci su prvi finalisti Evrobasketa

Sputnik pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoNemačkaFinskaFinale

Sport, najnovije vesti »

Miomir Kecmanović komentarisao „pumpanje“ sa tribina

Miomir Kecmanović komentarisao „pumpanje“ sa tribina

Danas pre 55 minuta
Po jutru se dan poznaje ili prvi se mačići… Crvena zvezda ubedljivo poražena u Nikoziji

Po jutru se dan poznaje ili prvi se mačići… Crvena zvezda ubedljivo poražena u Nikoziji

Danas pre 15 minuta
Crvena zvezda prodala Šerifa Endiaja

Crvena zvezda prodala Šerifa Endiaja

Danas pre 1 sat
Najviše mikroplastike ima u vrućem čaju i kafi u jednokratnim čašama

Najviše mikroplastike ima u vrućem čaju i kafi u jednokratnim čašama

Vreme pre 9 minuta
Taj-brejk i u drugom setu između Međedovića i Erela

Taj-brejk i u drugom setu između Međedovića i Erela

RTS pre 9 minuta