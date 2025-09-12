Najpotresniji snimak: Žena potpredsednika SAD drži za ruku udovicu Čarlija Kirka

Telegraf pre 21 minuta  |  Telegraf.rs
Najpotresniji snimak: Žena potpredsednika SAD drži za ruku udovicu Čarlija Kirka

Druga dama SAD, žena potpredsednika, Uša Vens, drži za ruku udovicu Čarlija Kirka, Eriku Kirk, dok polako izlaze i z aviona koji je preneo telo Čarlija Krika nakon jzivog ubistva.

Potresna scena objavljena je na društvenim mrežama. Uša i Erika odevene su u crninu, a oči su prekrivale sunčanim naočarama. One su snimljene kako izlaze iz aviona koji je prevozio kovčeg pokojnika. Slomljena majka dvoje dece mahala je kroz prozor svojim pristalicama jedva zadržavajući suze rukom. Erika Kirk u ruci drži krstić i silaze iz aviona Air Force Two, koji je prevezao telo Čarlija Kirka, izvršnog direktora i saosnivača organizacije Turning Point USA koji
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Otkriven identitet atentatora na Čarlija Kirka: Mladić priznao zločin ocu policajcu

Otkriven identitet atentatora na Čarlija Kirka: Mladić priznao zločin ocu policajcu

NIN pre 7 minuta
Kirkova smrt izaziva čistke: Pokrenute disciplinske mere i masovni otkazi u Americi

Kirkova smrt izaziva čistke: Pokrenute disciplinske mere i masovni otkazi u Americi

Alo pre 6 minuta
Uživo objavljen identitet osumnjičenog za kirkovo ubistvo! Isplivale i nove slike, ovako je uhapšen: Tramp otkrio detalje…

Uživo objavljen identitet osumnjičenog za kirkovo ubistvo! Isplivale i nove slike, ovako je uhapšen: Tramp otkrio detalje, traži smrtnu kaznu (foto, video)

Blic pre 1 sat
Ovo je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka! Sve priznao ocu, on ga prijavio (foto)

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka! Sve priznao ocu, on ga prijavio (foto)

Blic pre 1 sat
Ovo je sin pomoćnika šerifa uhapšen zbog ubistva Kirka! Otac ga identifikovao i tražio da se preda! Pastor ga prijavio! Moguća…

Ovo je sin pomoćnika šerifa uhapšen zbog ubistva Kirka! Otac ga identifikovao i tražio da se preda! Pastor ga prijavio! Moguća smrtna kazna ako poslušaju Trampa

Kurir pre 16 minuta
Jedan metak sa 130 metara - tačno je znao šta radi, to nije amater! Stručnjaci o ubistvu Čarlija Kirka, legendarni snajperista…

Jedan metak sa 130 metara - tačno je znao šta radi, to nije amater! Stručnjaci o ubistvu Čarlija Kirka, legendarni snajperista otkrio: "postoje znaci..."

Kurir pre 22 minuta
"Ovo bi mogla da bude varnica veoma nasilnog sukoba" Čarli Šin i DŽo Rogan u emisiji saznali za ubistvo Kirka

"Ovo bi mogla da bude varnica veoma nasilnog sukoba" Čarli Šin i DŽo Rogan u emisiji saznali za ubistvo Kirka

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

sadčarli kirk

Svet, najnovije vesti »

Trump saopštio da je priveden osumnjičeni za ubistvo Kirka

Trump saopštio da je priveden osumnjičeni za ubistvo Kirka

Bloomberg Adria pre 1 minut
Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku; Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo

Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku; Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo

RTS pre 7 minuta
Evropska unija izdvaja 40 miliona evra za zaštitu ukrajinskih civila od hladnoće tokom zime

Evropska unija izdvaja 40 miliona evra za zaštitu ukrajinskih civila od hladnoće tokom zime

RTV pre 7 minuta
Otkrivene poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka urezao na mecima: Bizarne parole i tekst pesme poznate širom…

Otkrivene poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka urezao na mecima: Bizarne parole i tekst pesme poznate širom sveta

Blic pre 6 minuta
Otkriven identitet atentatora na Čarlija Kirka: Mladić priznao zločin ocu policajcu

Otkriven identitet atentatora na Čarlija Kirka: Mladić priznao zločin ocu policajcu

NIN pre 7 minuta