Oni su novi zaposleni na pinku! Željko Mitrović zvanično otvorio Elitu 9 i predstavio ih, evo koji zadatak imaju! (foto)

Alo pre 2 sata
Oni su novi zaposleni na pinku! Željko Mitrović zvanično otvorio Elitu 9 i predstavio ih, evo koji zadatak imaju! (foto)

Vlasnik ružičaste televizije je potom predstavio nove zaposlene na ovom projektu. U pitanju su dva robota koja će učesnicima Elite davati zadatke.

Željko Mitrović zvanično je otvorio spektakularnu Elitu 9, novu sezonu rijalitija, sa prošlogodišnjim pobednikom Nenadom Marinkovićem Gastozom i Ognjenom Amidžićem. Oni su gondolom došli do spomenika čuvenom Medičiju gde je Mitrović zapalio i vatru, a onda je nastavio da upravlja gondolom. TV Pink/Printscreen Pogledaj galeriju TV Pink/Printscreen Pogledaj galeriju TV Pink/Printscreen Pogledaj galeriju TV Pink/Printscreen Pogledaj galeriju TV Pink/Printscreen
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Učesnici rijalitija će biti i humanoidni roboti: Željko Mitrović otvorio "Elitu 9", zapalio vatru i sam počeo da gori

Učesnici rijalitija će biti i humanoidni roboti: Željko Mitrović otvorio "Elitu 9", zapalio vatru i sam počeo da gori

Mondo pre 1 sat
Željko Mitrović spektakularno otvorio "elitu 9"! Zapalio vatru, pa i sam počeo da gori! Ovo još nije viđeno na malim ekranima…

Željko Mitrović spektakularno otvorio "elitu 9"! Zapalio vatru, pa i sam počeo da gori! Ovo još nije viđeno na malim ekranima! (foto)

Kurir pre 2 sata
Dušica, Milica i Željko hitno stigli u elitu! Evo šta se dešava u Šimanovcima, najavljen haos (foto)

Dušica, Milica i Željko hitno stigli u elitu! Evo šta se dešava u Šimanovcima, najavljen haos (foto)

Alo pre 1 sat
Počinje Elita 9! Sprema se nezapamćeni haos, ovo je spisak svih učesnika!

Počinje Elita 9! Sprema se nezapamćeni haos, ovo je spisak svih učesnika!

Alo pre 2 sata
Upravo kreće spektakl koji ste svi čekali! Elita 9 pokoriće region, a večeras se u Belu kuću useljava više od 50 takmičara…

Upravo kreće spektakl koji ste svi čekali! Elita 9 pokoriće region, a večeras se u Belu kuću useljava više od 50 takmičara

Večernje novosti pre 2 sata
"Pobegao" iz karantina! Uhvatili smo prvog učesnika Elite 9, snimljen u Šimanovcima sa crnom kesom kako...

"Pobegao" iz karantina! Uhvatili smo prvog učesnika Elite 9, snimljen u Šimanovcima sa crnom kesom kako...

Telegraf pre 3 sata
Dva nova TV lica, Elita dobija ozbiljno pojačanje: Otkriveno pred početak, Željko se obratio sa voditeljkom...

Dva nova TV lica, Elita dobija ozbiljno pojačanje: Otkriveno pred početak, Željko se obratio sa voditeljkom...

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Željko Mitrović

Zabava, najnovije vesti »

Sve gori u studiju u šimanovcima: Miljana i Luka zaratili sa Milenom Kačavendom, Dušica ih molila da se smire: "Znam šta si…

Sve gori u studiju u šimanovcima: Miljana i Luka zaratili sa Milenom Kačavendom, Dušica ih molila da se smire: "Znam šta si radila u Crnoj Gori"

Blic pre 27 minuta
Mileni kačavendi ispale grudi, ovo je svima promaklo: Doživela peh na početku Elite 9! Asmin Durdžić ne zna šta ga je snašlo…

Mileni kačavendi ispale grudi, ovo je svima promaklo: Doživela peh na početku Elite 9! Asmin Durdžić ne zna šta ga je snašlo

Blic pre 12 minuta
Asmin i Luka prvi put oči u oči u "eliti 9"! Napeta situacija u studiju - Vujović progovorio o raskidu sa Aneli, evo šta se…

Asmin i Luka prvi put oči u oči u "eliti 9"! Napeta situacija u studiju - Vujović progovorio o raskidu sa Aneli, evo šta se desilo: "Izbrisao sam slike"

Blic pre 37 minuta
Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Iznenađenje: Ušao asmin durdžić, a za njim Mina Vrbaški! Miljana i Luka skočili na alibabu -…

Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Iznenađenje: Ušao asmin durdžić, a za njim Mina Vrbaški! Miljana i Luka skočili na alibabu - na otvaranju gondole i dvojnici Željka Mitrovića

Blic pre 37 minuta
"Ulazim slobodan": Za ovim frajerom devojke lude, a od večeras ćemo ga ponovo gledati u "Eliti 9": Obukao se skroz u crno, a…

"Ulazim slobodan": Za ovim frajerom devojke lude, a od večeras ćemo ga ponovo gledati u "Eliti 9": Obukao se skroz u crno, a mišići na njemu pucaju

Blic pre 2 minuta