Oni su novi zaposleni na pinku! Željko Mitrović zvanično otvorio Elitu 9 i predstavio ih, evo koji zadatak imaju! (foto)

Vlasnik ružičaste televizije je potom predstavio nove zaposlene na ovom projektu. U pitanju su dva robota koja će učesnicima Elite davati zadatke.

Željko Mitrović zvanično je otvorio spektakularnu Elitu 9, novu sezonu rijalitija, sa prošlogodišnjim pobednikom Nenadom Marinkovićem Gastozom i Ognjenom Amidžićem. Oni su gondolom došli do spomenika čuvenom Medičiju gde je Mitrović zapalio i vatru, a onda je nastavio da upravlja gondolom.