Dva nova TV lica, Elita dobija ozbiljno pojačanje: Otkriveno pred početak, Željko se obratio sa voditeljkom...

U "Elitu 9" večeras će se useliti brojni takmičari, a tik pred početka rijaliti programa oglasio seŽeljko Mitrović.

Vlasnik ružičaste televizije najavio je brojne promene i novine u ovom formatu. - Spremno je sve, stvari se menjaju iz minuta u minut. 40 ljudi radi samo u produkciji ovog projekta, to je impresivan broj, pored njih skupilo se još nekoliko hiljada, očerkujemo oko 9 miliona gledalaca u celom svetu. To je stabilan podatak svake godine, samo ove godine očekujemo povećanje gledalaca u Srbiji. Očekujemo spektakularno veče, ja imam tu čast da uvedem humanodinog robota