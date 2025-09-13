Protest u Beogradu Udruženja za zaštitu životinja protiv nacrta zakona

Beta pre 53 minuta

Članovi Udruženja za zaštitu životinja i aktivisti okupili su se danas ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Beogradu odakle će krenuti u protestnu šetnju, u znak protivljenja nacrtu zakona o dobrobiti životinja.

Ocenili su da nacrt Zakona o dobrobiti životinja koji je Ministarstvo na svom sajtu istaklo 8. avgusta "legalizuje masovno ubijanje pasa i mačaka lutalica kao i eksperimente nad njima" i dodali da javne rasprave o tom zakonu nije bilo.

Predstavnica tog udruženja Ivona Atanasijević-Stošić je kazala da država mora da primeni sistemski pristup u rešavanju problema napuštenih životinja i da ima bolji pristup u zaštiti životinja, prenela je televizija N1.

Ocenila je da nacrt zakona treba da povuče i da se formira nova radna grupa koja će to uraditi stručno.

(Beta, 13.09.2025)