"U 125 mesta okupilo se više od 144.000 građana": Oglasio se MUP o skupovima protiv blokada

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević izjavio je večeras da je u organizaciji Centra za društvenu stabilnost održano 125 prijavljenih javnih okupljanja pod nazivom "građani protiv blokada" i isto toliko lokacija na kojima jeprisustvovalo preko 144.000 građana. "Na ovim prijavljenim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo povređenih građana, niti policijskih službenika. U Beogradu najveće okupljanje je bilo na Voždovcu